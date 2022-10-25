В Новосибирске ограничат движение на перекрестке Зыряновской и Добролюбова

Ограничение продлится до 3 ноября. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске на неделю ограничат движение на перекрестке улиц Зыряновской и Добролюбова. Связано это с аварийным ремонтом теплотрассы.

— С 25 октября по 3 ноября на перекрестке улицы Добролюбова и улицы Зыряновской на 2,5 метра сужается проезжая часть в районе ДК им. Попова, — рассказали в мэрии.

Напомним, что в Октябрьском районе ограничили движение еще по трем улицам: Автогенной по 10 ноября, Никитина по 31 декабря и по улице 2-я Воинская до 11 ноября.

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