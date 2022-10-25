Новосибирский астроном рассказал, как солнечное затмение может повлиять на людей

Затмение сибиряки будут наблюдать в течение часа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 25 октября, с 17.08 до 18.08 по новосибирскому времени сибиряки смогут наблюдать уникальное природное явление - солнечное затмение. Об этом КП-Новосибирск рассказал Олег Кашин, сотрудник Большого новосибирского планетария.

- Уникальность этого затмения в нашем регионе будет в том, что солнце будет закатным. То есть солнце зайдет за горизонт во время самого затмения, - объяснил КП-Новосибирск Олег Кашин. - И погода очень благоволит нам, чтобы мы смогли его увидеть во всей красе.

Астроном предупреждает: за затмением нужно наблюдать аккуратно.

- Ни в коем случае нельзя наблюдать за солнцем невооруженным глазом: в обязательном порядке используйте солнцезащитные фильтры. Иначе вы рискуете получить ожог роговицы, - говорит Олег Кашин. Если фильтров под рукой нет, то подойдет обычный компьютерный диск.

А вот метеочувствительным людям и тем, у кого есть проблемы с давлением, переживать не стоит:

- Никаких выбросов на солнце не будет, так что на состояние человека затмение не повлияет, - подчеркивает Олег Кашин.

Намного острее на затмение отреагируют животные:

- Обычно во время таких явлений они начинают беспокоиться, забиваться в укромные места, - предупредил Олег Кашин.

Ни в какие народные приметы, связанные с затмением, астроном не верит:

- Знаете, нам надо учиться у детей радоваться у детей чему-то новому, необычным явлениям. Никаких реальных подтверждений негативного влияния затмения нет, - говорит Олег Кашин.

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