В Новосибирской области не станут вводить дополнительные ограничения из-за режима базовой готовности

Дополнительные ограничения из-за режима базовой готовности не будут вводить в регионе. Фото: Правительство НСО
Дополнительные ограничения из-за режима базовой готовности не будут вводить в регионе. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
Напомним, во вторник, 25 октября, состоялось первое заседание оперштаба по обеспечению режима базовой готовности. На нем обсуждали ряд важных вопросов, связанных в том числе с общественной безопасностью и охраной некоторых объектов.
В правительстве заверили, что прибегать к дополнительным ограничительным мерам не планируется.
Ранее КП-Новосибирск писала, что оперштаб был создан 21 октября. Он появился по указу президента Российской Федерации Владимира Путина.
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