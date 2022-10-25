10 лет тюрьмы светит жителю Новосибирской области за собирание конопли

10 лет тюрьмы светит жителю Новосибирской области, собравшему коноплю. Фото: стоп-кадр.

Жителю Новосибирской области светит тюремный срок за собирание конопли. Он нарвал ее, чтобы приготовить наркотическое средство и употребить его. 29-летний сибиряк ранее был судим за кражу и неуплату алиментов. Об этом сообщили в УТ МВД по СФО.

– Пакет с запрещенным веществом у мужчины изъяли оперативники в районе железнодорожного переезда по улице Омской. Экспертиза выявила, что в нем была марихуана, масса ее составила 332 грамма, – уточнили в пресс-службе транспортной полиции.

На сибиряка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ за незаконное хранение и переработку без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

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