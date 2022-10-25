Жители Новосибирской области массово жалуются на неработающий WhatsApp. Фото: предоставлено читетельницей.

Во вторник, 25 октября, жители Новосибирской области пожаловались на массовый сбой в работе WhatsApp. Проблемы, по словам большинства, начались с вечера 25 октября.

– Накануне перестали отправляться фото и видео. Загрузка не доходила до конца, зависала. А сегодня слетела Web-версия приложения. Перестала открываться с компьютера. Кроме того, теперь никакие сообщения, даже текстовые, невозможно отправить! – рассказала КП-Новосибирск читательница.

И подобных жалоб множество. Поступают они из разных регионов страны. При этом, как отмечают пользователи, перезагрузка устройства и попытки обновить приложение, не помогают.

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