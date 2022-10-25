Полицейские задержали новосибирца, расстрелявшего подрезавшую его машину. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Полицейские установили и задержали агрессивного водителя, который расстрелял подрезавшую его машину. Конфликт на дороге произошел в субботу, 22 октября.

– Полицейские установили нарушителя – оказался им 36-летний житель Кировского района города. Правоохранители опросили его. Было установлено, что травматическим пистолетом он владеет законно. Оружие изъяли, – уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении новосибирца возбудили уголовное дело за хулиганство с применением оружия. Сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде. Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Напомним, конфликт водителей произошел на улице Ватутина. Агрессор, которого ненароком подрезали, расстрелял из пистолета машину оппонента. Пострадавшие рассказали, что один из выстрелов попал в заднюю пассажирскую дверь и повредил её.

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