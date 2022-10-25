Первое заседание оперштаба по обеспечению режима базовой готовности прошло в Новосибирской области

В НСО прошло первое заседание оперштаба по обеспечению режима базовой готовности. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области прошло первое заседание оперштаба по обеспечению режима базовой готовности. Об этом во вторник, 25 октября, сообщили в региональном правительстве.

Оперативный штаб при губернаторе НСО Андрее Травникове появился 21 октября. Его создали согласно указу президента РФ Владимира Путина.

В состав оперштаба входят члены правительства Новосибирской области, а также представители Министерства обороны, МВД, ФСБ, МЧС и Росгвардии.

На совещании участники обсудили ряд серьезных вопросов. Среди них – меры обеспечения общественной безопасности, охрана военных, важных государственных и специальных объектов, работа транспорта и так далее.

Ранее КП-Новосибирск объяснила, что означает введение уровня базовой готовности в регионе.

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