В Новосибирской области два дела возбудили на замглавы Сузунского района за задержку оплаты подрядчику

В Сузунском районе замглавы администрации затянул сроки выплаты 3 миллионов рублей подрядчику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместителя главы администрации Сузунского района осудили по двум административным статьям. Его обвинили в задержке оплаты подрядчику после ремонта улицы. Об этом во вторник, 25 октября, сообщили в региональной прокуратуре.

Улицу Ленина в рабочем поселке Сузун по нацпроекту благоустроила компания «Вершина». Контракт с администрацией был выполнен, однако замглавы принял работы, но не подписал документы о приемке, а также несколько месяцев сдвигал сроки передачи 3 миллионов рублей, указанных в договоре.

После вмешательства прокуратуры замглавы Сузунского района погасил долг, но теперь он также должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, в отношении самой главы администрации Лилии Некрасовой и ее супруга проводят следственные действия по подозрению в мошенничестве.

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