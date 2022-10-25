В Новосибирске женщину ограбил бывший сожитель ее дочери

В Советском районе полицейские раскрыли квартирную кражу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Советском районе полицейские раскрыли квартирную кражу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В понедельник, 24 октября, в полицию обратилась 47-летняя местная жительница. Она сообщила о том, что из ее дома исчезли 3,5 тысячи рублей.

Спустя некоторое время стражи правопорядка задержали подозреваемого. Оказалось, что деньги украл 37-летний мужчина, с которым раньше жила дочь женщины.

− Гражданин без определенного места жительства ранее уже был судим за кражу, − пояснили в МВД.

Полицейские выяснили, что мужчина взломал балконную дверь и проник в квартиру. Оттуда он похитил деньги, а затем скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Меру пресечения сибиряку еще не избрали.

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