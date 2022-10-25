В Новосибирске водитель «Лексуса» сбил женщину на перекрёстке. Фото: "АСТ-54".
В Новосибирске черный «Лексус» сбил женщину. Об аварии, которая произошла 24 октября, рассказали в соцсетях.
– ДТП произошло на перекрёстке улиц Кирова — Сакко и Ванцетти, – уточнили в паблике «АСТ-54.
На кадрах к посту видно, что на смете аварии работали медики. По словам очевидцев, пострадавшая была жива. Ее увезли в больницу.
Обстоятельства аварии устанавливают в ГИБДД.
Полиция напоминает, что в холодное время года на дорогах увеличивается тормозной путь. В связи с чем, пешеходы и водители должны быть предельно внимательными.