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Происшествия25 октября 2022 5:57

В Новосибирске водитель «Лексуса» сбил женщину на перекрёстке

Пострадавшую в больницу увезла скорая
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске водитель «Лексуса» сбил женщину на перекрёстке. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске водитель «Лексуса» сбил женщину на перекрёстке. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске черный «Лексус» сбил женщину. Об аварии, которая произошла 24 октября, рассказали в соцсетях.

– ДТП произошло на перекрёстке улиц Кирова — Сакко и Ванцетти, – уточнили в паблике «АСТ-54.

На кадрах к посту видно, что на смете аварии работали медики. По словам очевидцев, пострадавшая была жива. Ее увезли в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливают в ГИБДД.

Полиция напоминает, что в холодное время года на дорогах увеличивается тормозной путь. В связи с чем, пешеходы и водители должны быть предельно внимательными.