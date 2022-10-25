В Новосибирске временно отключили сайт «Электронная школа» из-за кибератак

В Новосибирской области перестал работать электронный дневник. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Новосибирской области вторые сутки не работает сайт «Электронная школа» – онлайн-дневник для учеников. Об этой проблеме КП-Новосибирск рассказала Алена, мама ученика одной из новосибирских школ.

– На прошлой неделе были периодические сбои, но вчера вообще вылетело приложение, мы не могли ничего загрузить, – сообщила КП-Новосибирск Алена.

Доступ к сайту ограничили из-за череды DDoS-атак на систему, сообщила КП-Новосибирск пресс-секретарь министерства цифрового развития и связи Новосибирской области Виктория Шмидт.

– Атаки злоумышленников носят волнообразный характер, поэтому в настоящее время еще могут наблюдаться затруднения доступа к сервису. Чтобы снизить нагрузку на сайт и уменьшить количество запросов от пользователей, было принято решение временно, ограничить доступ к сайту для родителей и учеников, – объяснили в министерстве.

Информацию о кибератаках передали в правоохранительные органы. При этом, как подчеркнули в Минцифры региона, данные пользователей не пострадали. Сайт заработает во вторник, 25 октября, к 16:00. Учителя смогут подвести итоги и выставить детям оценки за четверть.

– Сейчас учителя всю домашку пишут в «Электронную школу», все оценки выставляют туда же. Да, у детей есть бумажные дневники, но мы настолько привыкли к этой системе, что даже учителя домашнюю работу на уроках не озвучивают, – рассказала КП-Новосибирск мама школьника.

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