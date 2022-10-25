Волонтеры рассказали о поисках мальчика с особенностями развития, пропавшего в Новосибирске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске пропал 14-летний мальчик с особенностями в развитии. Его искали волонтеры. Сейчас ребенок дома, с ним все в порядке.

– У мальчика есть привычный маршрут. Вчера был в гостях у друга, после его посадили на маршрутку. На ней он должен был доехать на метро, на нем вернуться домой. Непонятно, почему сошел с маршрута: может, вышел не там. Сам ребенок пояснить не смог, что произошло. Он всю ночь ходил, гулял по массиву, где вынужденно оказался. Утром увидел знакомый транспорт, доехал на нем до метро. Добраться сам до дома не смог. Попросить помощи в силу особенностей тоже. Молодец, что никуда не ушел. Благодаря этому его нашли, – пояснила КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Известно, что во время вынужденной прогулки у ребенка сел телефон, поэтому родные не могли выйти с ним на связь.

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