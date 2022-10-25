Сибиряки чаще всего обращаются по страховым случаям, когда затапливают соседи

Средняя выплата по заливам - 49 тыс. рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Проанализировав обращения клиентов по программам «Защита дома» и «Ипотечное страхование недвижимости» в СберСтраховании выяснили, что 77% заявлений приходится на случаи, когда жильцов затапливают соседи.

Далее в списке - пожары (8% обращений), гражданская ответственность (8%), стихийные бедствия (3%), иные риски: противоправные действия третьих лиц, удары молнии и другие (4%).

Средняя выплата по заливам - 49 тыс. рублей, а по пожарам - 434 тыс. рублей, ведь в таком случае квартира или дом зачастую приходит в полную негодность. Самый «дорогой» залив за 9 месяцев обошёлся компании почти в миллион рублей. За пожар клиент максимально получил 8,1 млн рублей.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Десятая часть всех заявлений (10%) по программе защиты квартир в 2022 году была получена от жителей Сибири. При этом основная часть обращений - более 72% - связаны с ущербом из-за заливов. Больше всего заявлений в регионе поступило от жителей Кемеровской области (23%), Красноярского края (21%), Алтайского края (15%) и Новосибирской области (15%). Вне зависимости от места проживания мы рекомендуем приобрести страховку по программе «Защита дома». Полис обеспечит имущество клиента надёжной защитой: при наступлении страхового случая компания полностью возместит понесённый ущерб, что убережёт клиента от непредвиденных трат.

Программа «Защита дома» позволяет защитить жильё сразу от всех самых распространенных рисков: залива, пожара, противоправных действий третьих лиц (краж и так далее), стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Чтобы оформить страховку, необязательно быть собственником квартиры. Например, можно застраховать дом родителей и уберечь их в будущем от непредвиденных трат.

Полис можно купить в любом отделении СберБанка или дистанционно - в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте СберСтрахования