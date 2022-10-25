Дальше действовать будет #ШКЛТ: Wink покажет юмористический сериал для всей семьи

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Главные детские роли в нем сыграли обычные школьники из разных городов России. Проект сочетает сразу два жанра - скетчком и ситком.

Каждый скетч-эпизод не только наполнен школьными приключениями и юмором, но и в познавательно-развлекательной форме рассказывает о дружбе, семейных ценностях и интересных фактах культуры и истории. Часть серий будет заканчиваться музыкальными пародиями на современные хиты. Первые два скетча #ШКЛТ зрители Wink увидят 25 октября, далее каждый вторник будут выходить две новые серии.

По сюжету опытный режиссер (Егор Дружинин) работает над шоу для детей, их родителей и родителей их родителей. В съемках скетчей участвует звездный каст - Анна Хилькевич, Роза Хайруллина, Екатерина Скулкина, Стас Ярушин, Иван Агапов и Борис Каморзин, и, конечно, юные актеры. Однако в разгар работы выясняется, что дети на съемочной площадке - настоящее испытание для режиссера.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Чтобы познакомить и сблизить героев сериала и зрителей, авторы используют в скетчах технические и драматургические приемы, которые помогут вирусному распространению видеоконтента и запуску новых челленджей. Сюжетные перипетии проекта выстроены так, чтобы привлечь внимание не только школьников 9-16 лет, но и их родителей, а также бабушек и дедушек.

- Как правило, взрослые пытаются донести простые истины детям в назидательном тоне, но это часто приводит к обратному эффекту. Задача нашего проекта - начать диалог с юным зрителем на знакомом ему языке, с помощью адаптированных для него образов, так как информация, подаваемая в остроумной, нестандартной форме, не вызывает отторжения и запоминается легко и надолго, - говорит Дмитрий Грачёв, генеральный продюсер «Студии Гранат».