Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2022 2:54

Новосибирцы смогут наблюдать за частичным солнечным затмением 25 октября

Нельзя смотреть на явление незащищенным глазом
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцы смогут увидеть солнечное затмение 25 октября.

Новосибирцы смогут увидеть солнечное затмение 25 октября.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник, 25 октября, жители Новосибирска смогут наблюдать за частичным солнечным затмением. Прямую трансляцию проведут из Большого новосибирского планетария.

– В Новосибирске затмение начнется в 17:08 минут местного времени и продлится около часа до самого захода Солнца, при этом лунный диск почти на 70 % перекроет солнечный, – рассказали в планетарии.

Наблюдать за солнечным затмением можно будет на открытой астрономической площадке планетария через защитные очки или незасвеченную фотопленку. Прямо из обсерватории будут вести онлайн-трансляцию с комментариями и лекциями от специалистов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber