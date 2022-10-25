Новосибирцы смогут наблюдать за частичным солнечным затмением 25 октября

Новосибирцы смогут увидеть солнечное затмение 25 октября.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Во вторник, 25 октября, жители Новосибирска смогут наблюдать за частичным солнечным затмением. Прямую трансляцию проведут из Большого новосибирского планетария.
– В Новосибирске затмение начнется в 17:08 минут местного времени и продлится около часа до самого захода Солнца, при этом лунный диск почти на 70 % перекроет солнечный, – рассказали в планетарии.
Наблюдать за солнечным затмением можно будет на открытой астрономической площадке планетария через защитные очки или незасвеченную фотопленку. Прямо из обсерватории будут вести онлайн-трансляцию с комментариями и лекциями от специалистов.
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