Новосибирцы смогут наблюдать за частичным солнечным затмением 25 октября

Новосибирцы смогут увидеть солнечное затмение 25 октября. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник, 25 октября, жители Новосибирска смогут наблюдать за частичным солнечным затмением. Прямую трансляцию проведут из Большого новосибирского планетария.

– В Новосибирске затмение начнется в 17:08 минут местного времени и продлится около часа до самого захода Солнца, при этом лунный диск почти на 70 % перекроет солнечный, – рассказали в планетарии.

Наблюдать за солнечным затмением можно будет на открытой астрономической площадке планетария через защитные очки или незасвеченную фотопленку. Прямо из обсерватории будут вести онлайн-трансляцию с комментариями и лекциями от специалистов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber