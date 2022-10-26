«Оформили кредит на 80тысяч!»: Жительница Новосибирска обвиняет медцентр в навязывании услуг

Женщина оформила кредит. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ударом по карману закончилось для жительницы Новосибирска посещение медцентра. Она пришла туда по приглашению, на косметологическую процедуру. А вот ушла с кредитом на 80 тысяч рублей. Его, как утверждает сибирячка, ей навязали.

- У меня на щеке есть небольшой бугорок. Врач его заметила, и начала предлагать убрать дефект с помощью фракционного RF-лифтинга. Мол, сделаем мне две процедуры, и все пройдет. Для оплаты RF-лифтинга на меня оформили кредит на 80 тысяч рублей, - рассказала КП-Новосибирск женщина.

Женщине сделали курс. Вот только нахваленная процедура не принесла обещанного эффекта. Жительницу Новосибирска это разозлило. Она намерена вернуть деньги, спущенные, по её мнению, на воздух:

- Я кредит, конечно, закрыла, но теперь планирую писать во все инстанции, чтобы мне вернули деньги. Потому что с меня взяли их с меня ни за что, - негодует сибирячка.

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