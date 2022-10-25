В Бердске под Новосибирском группу из мобилизованных граждан и добровольцев проводили на СВО

В Бердске мобилизованные и добровольцы отправились в зону проведения СВО. Фото: Администрация Бердска.

В городе Бердске Новосибирской области очередная группа мобилизованных граждан и добровольцев отправилась в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-центре администрации Бердска.

Мужчин провожали их жёны, а также исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров, замглавы администрации Жанна Шурова и председатель местного горсовета Владимир Голубев. У стен военкомата они пожелали бойцам скорее вернуться домой.

Военнослужащим передали посылки с термобельем и сапогами. Принести вещи можно в пункты по улице Горького, 7, кабинет № 5, а также по адресу: Микрорайон, 48 «Б».

Напомним, ранее Новосибирск проводил второй эшелон мобилизованных в зону СВО.

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