Рассказываем про пробки в Новосибирске 25 октября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 25 октября 2022 года: сложно проехать по улице Станционной. Затруднено движение по улице Широкой, проезду Энергетиков, площади Труда, площади Райсовета. Заторы на улицах Станиславского, Ватутина и Котовского. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки на улицах Троллейной, Немировича-Данченко, Титова, Блюхера, Сибиряков-Гвардейцев и на Советском шоссе. Затор на Октябрьском мосту.

На правобережье пробки на Большевистской в сторону Речного вокзала, Никитина, Восход и Бориса Богаткова. Движение по Добролюбова, Серебренниковской, Татьяны Снежиной тоже затруднено.

Уровень пробок на утро 25 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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