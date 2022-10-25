Рассказываем про пробки в Новосибирске 25 октября 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 25 октября 2022 года: сложно проехать по улице Станционной. Затруднено движение по улице Широкой, проезду Энергетиков, площади Труда, площади Райсовета. Заторы на улицах Станиславского, Ватутина и Котовского. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки на улицах Троллейной, Немировича-Данченко, Титова, Блюхера, Сибиряков-Гвардейцев и на Советском шоссе. Затор на Октябрьском мосту.
На правобережье пробки на Большевистской в сторону Речного вокзала, Никитина, Восход и Бориса Богаткова. Движение по Добролюбова, Серебренниковской, Татьяны Снежиной тоже затруднено.
Уровень пробок на утро 25 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.
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