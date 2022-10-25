«Удар был такой, думал газ лопнул!»: В Новосибирске на Волочаевской машина на скорости влетела в столб

В Новосибирске на Волочаевской машина на скорости влетела в столб. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Крупное ДТП произошло на Волочаевской улице в Новосибирске. Там, поздно вечером 23 октября, серебристая машина влетела в столб. Столкновение произошло на бешеной скорости. Об аварии рассказали в соцсети очевидцы.

– Удар был такой силы, думал, что газ хлопнул! Слава богу, все живы: водитель и пассажир. Не прошло и 5 минут, а пожарные, ДПС были на месте, скорая чуть позже приехала, – написал свидетель ДТП в паблике «Инцидент Новосибирск».

Очевидец добавил, что водитель переоценил своей возможности, превысив скорость.

Те, кто находился в машине, выжили, но получили травмы. Машина же, судя по кадрам, превратилась в кусок металлолома.

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