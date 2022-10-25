Погода в Новосибирске на 25 октября 2022 года: будет пасмурно, но сухо

Погода в Новосибирске на 25 октября 2022 года обещает быть пасмурной и прохладной. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Погода в Новосибирске на 25 октября 2022 года обещает быть пасмурной и прохладной. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Во вторник, 25 октября, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит −2…-4 градуса, днем потеплеет до +3…+5 градусов, — сообщают синоптики. — Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

Яндекс. Погода дает схожий прогноз в плане температуры воздуха, однако обещает на протяжении всего дня ясную погоду.

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