В Новосибирской области долг по зарплате составил 23 миллиона рублей

В Новосибирской области общий долг по зарплате составил 23, 4 миллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирской области общий долг по зарплате составил 23, 4 миллиона рублей. Такую статистику представили в Росстате.

— За сентябрь текущего года выросла на 9, 3% и по состоянию на 1 октября 2022 года составила 23, 4 миллиона рублей. Из них 17, 9 миллионов рублей — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2021 году и ранее, — рассказали в Росстате.

Вовремя зарплату не получили 317 человек. В среднем на одного работника приходится 73, 9 тысячи рублей невыплаченной заработной платы.

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