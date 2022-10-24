В Новосибирске составили топ-5 спектаклей, на которые стоит сходить молодежи

Пьеса рассказывает история Фаризы, приехавшей на родину расследовать убийство сводной сестры. Фото: сцена из пьесы «Наизнанку»

Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области составили топ из необычных спектаклей, которые в первую очередь понравятся молодежи.

«Коромысли». Полина Кардымон. Лаборатория современного искусства

Аудиальный перформанс Полины Кардымон — это трёхступенчатое погружение в пространство фольклорных текстов, человеческих рефлексий и архетипов, с которыми мы живём от рождения до смерти.

В перформансе поются колыбельные, свадебные и погребальные фольклорные песни. Они помогают зрителю избавиться от стереотипов о русской культуре и фольклоре, и впускаются его в современную жизнь. 16+

«Наизнанку». Джемма Аветисян. «Старый дом»

Пьеса Карины Бесолти рассказывает о домашнем насилие на Северном Кавказе. В центре внимания — стандарты патриархального общества, которые переносят через поколения моральные требование и бытовое насилие. Пьеса рассказывает история Фаризы, приехавшей на родину расследовать убийство сводной сестры, которая «счастливо» и «благополучно» жила в браке. 18+

«Ей». Наталья Пьянова. Лаборатория современного искусства

В спектакле-сторителлинге «Ей», который был создан вместе с Ксенией Войтенко, Наталья Пьянова рассказала о своем детстве. О том, как оно изменилось после второго замужества матери. О том, как ребенок столкнулся с насилием. 18+

«Плотник». Ангелина Мигранова и Родион Сабиров. «Первый театр»

Пьесу «Плотник» написала Лидия Голованова. Этот спектакль — путь к собственному «Я» через тяжелый физический труд. История о девушке, которая рассказывает, как ремонтирует дачный шалаш, построенный дедушкой. 16+

«Великан Бобов». Полина Кардымон. «Глобус»

«Великан Бобов» — совместная работа режиссёра Полины Кардымон и драматурга Егора Зайцева. Пьеса рассказывает о жизни и творчестве писателя Даниила Хармса, который очень любил псевдонимы. В спектакле он получает новый псевдоним, позаимствованный у одного из героев, — Великан Бобов. Бобов, взрослый человек и даже великан, живущий, однако, в квартире у бабушки, загорается идеей полететь на Луну. 6+

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