Новосибирец прорубил топором дверь соседа, мешавшего ему спать

Мужчина с топором оставил вмятины и прорубы на двери соседа. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новосибирске вынесли приговор жителю Калининского района, который решил весьма оригинально попросить своего соседа не шуметь ночью. Он отправился к его квартире с топором и несколько раз ударил по двери.

— На лестничной площадке в подъезде многоквартирного дома по улице Тюленина обвиняемый не менее трех раз ударил топором по входной двери потерпевшего, отчего на ней образовались вмятины и продольные прорубы. Ущерб составил 15 тысяч рублей, — сообщает Калининский районный суд. — Сам подсудимый признал свою вину и пояснил, что ночью сосед громко топал и мешал ему спать.

Суд признал мужчину виновным в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений и приговорил к одному году условно.

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