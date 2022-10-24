В Новосибирске полиция начала проверку после драки полуголых мужчин на дороге

Полиция начала проверку после драки двух полуголых мужчин посреди дороги в Новосибирске. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Полиция начала проверку после драки двух полуголых мужчин посреди дороги в Новосибирске. Напомним, инцидент произошел на перекрёстке улиц Ленина и Челюскинцев в понедельник, 25 октября.

— В полицию обратился один из участников уличного конфликта в Железнодорожном районе. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства, — пояснили в областном МВД.

Широкая публика смогла полюбоваться на эту «эпичную» схватку благодаря прохожим, снявшим ее на видео и выложившим в сеть.

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