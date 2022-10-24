В Новосибирской области ожидаются морозы до -11 градусов

Похолодание ожидается 25 и 26 октября. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Новосибирской области ожидается резкое похолодание в ночь с 25 на 26 октября. Температура воздуха опустится до -11 градусов.

— Похолодание придет в ночь на 25 октября. Местами по области температура воздуха опустится до -10 градусов. В среднем же будет около -5 градусов. Днем до +6 градусов. 26 октября местами похолодает до -11 градусов, в среднем температура будет до -6 градусов. Днем — до +7 градусов. 27 октября потеплеет. Ночью ожидается до -6 градусов, местами — до +4 градусов. Днем — до +10 градусов, по северо-западу области до -1 градуса, — рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По словам синоптиков, из осадков в области ожидаются дожди и дожди с мокрым снегом, местами туманы. Ветер будет порывистым в среднем около 12 метров в секунду, но местами его порывы достигнут 18 метров в секунду.

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