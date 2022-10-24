В Кольцово не закроют детское отделение из-за сокращения числа пациентов

В НКРБ №1 оставят детское отделение. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кольцово под Новосибирском передумали закрывать детское отделение в НКРБ №1. Об этом сообщили местные жители, которые и отстаивали детский стационар.

Напомним, его хотели закрыть из-за сокращения пациентов. Поликлиника начала выполнять роль ковидного госпиталя, и детское отделение стояло пустым — 2 занятые койки из 15 возможных.

— Группа неравнодушных мам собрала подписи (686 штук) и отправила их во все инстанции: губернатору области, главе Кольцово, в региональный Минздрав, главврачу НКРБ №1. По итогу обращения приехала представитель Минздрава, и было принято решение не закрывать детское отделение, — рассказали подписчики паблика «Подслушано Кольцово».

По их словам, в детский стационар теперь будут перенаправлять детей с простудными осложнениями после четвертого дня болезни.

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