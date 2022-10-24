Новосибирец угнал «Ладу» и катался на ней пока не закончился бензин

Угонщика отправили в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Новосибирском 26-летний мужчина угнал «Ладу» и катался на ней, пока не закончился бензин. Потом он бросил машину и вернулся домой.

— Машина стояла во дворе у дома. Подозреваемый залез в нее, завел, соединив провода в замке зажигания, и уехал. Бензин закончился недалеко от станции «Лесная поляна», там угонщик и бросил автомобиль, — рассказали в региональном МВД.

Дело возбудили по статье за угон, максимальное наказание по которой — 5 лет тюрьмы. Подозреваемого отправили в СИЗО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер