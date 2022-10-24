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Происшествия24 октября 2022 14:46

Новосибирец угнал «Ладу» и катался на ней пока не закончился бензин

26-летний мужчина ранее уже задерживался за угон и кражу
Надежда КАСЬЯНОВА
Угонщика отправили в СИЗО.

Угонщика отправили в СИЗО.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Новосибирском 26-летний мужчина угнал «Ладу» и катался на ней, пока не закончился бензин. Потом он бросил машину и вернулся домой.

— Машина стояла во дворе у дома. Подозреваемый залез в нее, завел, соединив провода в замке зажигания, и уехал. Бензин закончился недалеко от станции «Лесная поляна», там угонщик и бросил автомобиль, — рассказали в региональном МВД.

Дело возбудили по статье за угон, максимальное наказание по которой — 5 лет тюрьмы. Подозреваемого отправили в СИЗО.

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