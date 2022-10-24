В Новосибирске водители массово проехали на красный свет

В Новосибирске сразу несколько машин проехали на красный свет. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
В Новосибирске сразу несколько машин проехали на красный свет. Этот момент попал на запись видеорегистратора других автомобилистов. Позже ролик выложили в сеть.
— В субботу на пересечении улиц Плановой и Тимирязева у водителей произошло массовое помешательство и сразу 5 автомобилей проехали перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
К счастью, такое нарушение ПДД не привело к аварии. Тем временем, проезд на красный свет наказывается штрафом в тысячу рублей. А повторное подобное нарушение — штрафом до пяти тысяч или лишением прав на 4-6 месяцев.
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