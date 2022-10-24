Под Новосибирском в ДТП с грузовиком пострадали пять человек

В ДТП пострадало пять человек. Фото: ГИБДД по НСО

Под Новосибирском на территории Доволенского района «Жигули» на скорости влетели в грузовик. Серьезные травмы получи 5 человек, находящиеся в отечественной машине.

— 35-летний водитель за рулем «Жигули» двигался по трассе «Здвинск — Довольное — Кочки». На 63км дороги он не справился с управление и вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Ниссан Кондор», — рассказали в областном ГИБДД.

В ДТП пострадали пять человек, которые находились в «Жигули», среди них двое детей. 17-летняя девочка находится в коме, 7-летний мальчик получил множественные переломы, неустановленного возраста женщина находится в тяжелом состоянии. Также различные травмы получил водитель авто и еще одна пассажирка.

— Прибывшие сотрудники МЧС обеспечили смыв топлива с проезжей части и отключения аккумуляторов, чтобы предупредить возгорание, — добавили в ведомстве.

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