Маршрут изменится на два дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на два дня изменится график работы трамвая №14. Связано это с переносом контактной сети трамвая на новые опоры в районе площади Калинина.

— Сегодня, 24 октября, и 25 октября трамвайный маршрут № 14 будет работать до 23:00, — рассказали в мэрии.

Напомним, что с 20 октября изменился маршрут автобуса №11. Из его схемы исключили часть маршрута от проспекта Маркса до СТЦ МЕГА. Также маршрут сменил название на «Общественный торговый центр — М. «Площадь Маркса».

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