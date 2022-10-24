В Новосибирске закрыли для проезда улицу Холодильную

На улице Холодильной временно ограничили движение транспорта.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На улице Холодильной временно ограничили движение транспорта. Водители не смогут проехать в районе жилого дома №16.
Ограничения ввели 23 октября. Они будут действовать по 13 ноября, сообщили в мэрии Новосибирска.
− На участке проводится аварийный ремонт теплотрассы, − объяснили в муниципалитете.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на перекрестке Ленина и Комсомольского проспекта ограничили движение транспорта.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер