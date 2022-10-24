В Новосибирске закрыли для проезда улицу Холодильную

На улице Холодильной временно ограничили движение транспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улице Холодильной временно ограничили движение транспорта. Водители не смогут проехать в районе жилого дома №16.

Ограничения ввели 23 октября. Они будут действовать по 13 ноября, сообщили в мэрии Новосибирска.

− На участке проводится аварийный ремонт теплотрассы, − объяснили в муниципалитете.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на перекрестке Ленина и Комсомольского проспекта ограничили движение транспорта.

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