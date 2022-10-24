В Новосибирске увеличился спрос на тыквы перед Хэллоуином

Новосибирцы начали активно покупать тыквы к Хэллоуину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцы начали активно покупать тыквы к Хэллоуину. На одном из сайтов бесплатных объявлений можно найти большое количество предложений, связанных с продажей бахчевых.

Напомним, Хэллоуин отмечают 31 октября. Некоторые к этому мистическому празднику изготавливают жуткие фонари из тыкв. На плодах вырезают глаза, нос и рот, а внутрь вместо мякоти помещают свечку. Получается так называемый «Светильник Джека».

Цена за килограмм на сайте объявлений составляет от 20 до 50 рублей. Есть продавцы, которые предлагают уже оформленные тыквы.

Так, например, одна из сибирячек выставила на продажу четыре тыквы с вырезанными страшными рожицами. Самая маленькая стоит 250 рублей, а самая большая – 550. По словам местной жительницы, ее «Светильники Джека» идеально подойдут для фотосессий.

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