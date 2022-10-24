В Новосибирске 3 ноября ограничат движение по Красному проспекту

Торжественное открытие стелы состоится 3 ноября. Фото: Зеленый Новосибирск

Из-за открытия стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести», которое пройдет 3 ноября, на площади Калинина ограничат движение транспорта.

— Предусматривается, что кроме стандартного перекрытия движения автотранспорта по улицам, находящимся в зоне проведения мероприятия, будет установлено и размещено инженерное и техническое оборудование: противотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие элементы, большегрузные транспортные и специальные автомобили, — пояснили в мэрии.

Движение ограничат по самой площади Калинина и по прилегающим улицам. Также там будет запрещена парковка.

С 7:30 до 20:00 запрещена парковка:

— на участке площади им. Калинина от пересечения ул. Дуси Ковальчук у дома № 157 по Красному проспекту до пересечения с ул. Дуси Ковальчук у дома № 188 по Красному проспекту;

— по Красному проспекту на участке от ул. Писарева до ул. Кропоткина, за исключением автобусов, доставляющих участников мероприятия;

— по Красному проспекту на участке от ул. Кропоткина до площади им. Калинина.

С 17.00 до 20.00 будет ограничено движение:

— на участке Красного проспекта по четной стороне от ул. Писарева до ул. Кропоткина (за исключением движения общественного транспорта);

— на участке Красного проспекта от ул. Кропоткина до площади им. Калинина;

— на участке ул. Дуси Ковальчук по четной стороне от ул. Плановой до площади им. Калинина;

— на участке ул. Кавалерийской от Красного проспекта до ул. Брестской;

— на участке ул. Брестской от ул. Кавалерийской до ул. Кропоткина.

Выезд на Красный проспект по проездам между зданиями № 87 и 99, № 99 и 101, № 101 и 153, № 155 и 157, № 184/1 и 186, № 182/1 и 184, № 98 и 100, № 104 и 100 по Красному проспекту будет исключен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер