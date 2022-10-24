Новосибирская компания продала 300 тонн поддельных консервов в детсады Екатеринбурга

Сайру в консервах заменяли дешевыми сардинами Фото: Алексей ФОКИН

Новосибирская компания поставила более 300 тонн некачественных консервов в Свердловскую область. Они попали в магазины детсады и школы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области.

В октябре 2022 года инспекторы проверили партию рыбных консервов поставщика ООО «Меркурий –Н» из Новосибирска. В ходе проверки документов выяснилось, что состав консервов не соответствует заявленному. Более 16 тонн оказались в магазинах. Другие попали в социально значимые учреждения Свердловской области и других регионов.

- Производитель продукции намеренно заменяет более ценный биологический вид рыбы для удешевления. Так, «сайра тихоокеанская натуральная» и «скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла» сделаны из другого биологического вида рыбы – сардины. На маркировке рыбной продукции указан иной вид рыбы. Получателям рыбных консервов направлено требование об изъятии рыбной продукции из реализации, – сообщили КП-Новосибирск в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области.

Кроме того, новосибирский поставщик будет временно заблокирован в системе сертификатов ФГИС «Меркурий» и не сможет продавать свою продукцию. Информация направлена в Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по Свердловской области.

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