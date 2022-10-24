В Новосибирской области завершились поиски 13-летней школьницы, которая пошла гулять и пропала

Школьница благополучно вернулась домой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области нашли 13-летнюю школьницу, которая пошла гулять и исчезла. Об этом КП-Новосибирск сообщила тетя девочки Наталья.

Напомним, девочка вышла из дома в воскресенье, 23 октября. Обратно она не вернулась, поэтому родные забили тревогу.

− После вашего объявления было множество звонков. Так и нашли племянницу. Где была – неизвестно. Молчит, не говорит, − рассказала Наталья. – Знаю только, что она приехала на электричке.

Сибирячка добавила, что с ребенком все в порядке.

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