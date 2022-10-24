В центре Новосибирска полуголые мужчины подрались посреди дороги

В центре Новосибирска двое мужчин устроили посреди дороги бои в лучших традициях UFC. Фото: Кадр из видео\ "АСТ-54"
В центре Новосибирска двое мужчин устроили посреди дороги бои в лучших традициях UFC. Перед поединком они показательно сбросили одежду, оставив ее у светофора. Их засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.
— Развернулись бои на перекрёстке улиц Ленина и Челюскинцев, — сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54», где опубликовали ролик.
Правда, ни долгой, ни эпичной эта схватка не была. Немного помахав кулаками и синхронно упав на дорогу, мужчины разошлись в разные стороны.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер