В центре Новосибирска полуголые мужчины подрались посреди дороги

В центре Новосибирска двое мужчин устроили посреди дороги бои в лучших традициях UFC. Фото: Кадр из видео\ "АСТ-54"

В центре Новосибирска двое мужчин устроили посреди дороги бои в лучших традициях UFC. Перед поединком они показательно сбросили одежду, оставив ее у светофора. Их засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.

— Развернулись бои на перекрёстке улиц Ленина и Челюскинцев, — сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54», где опубликовали ролик.

Правда, ни долгой, ни эпичной эта схватка не была. Немного помахав кулаками и синхронно упав на дорогу, мужчины разошлись в разные стороны.

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