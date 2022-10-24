Прокурор потребовал 7, 5 лет колонии и 10 миллионов штрафа для брата экс-главы ТУАД

Гособвинитель просил для подсудимого семь с половиной лет колонии и штраф.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Железнодорожном районном суде Новосибирска прошли прения по уголовному делу брата экс-главы областного ТУАДа Михаила Чуманова. Его обвиняли в посредничестве при передаче взяток Чуманову.
— Гособвинитель просил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 7, 6 лет в колонии строгого режима и оштрафовать на 10 миллионов рублей. А также сменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, — сообщили в суде.
Защита же, в свою очередь, просила оправдать обвиняемого в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
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