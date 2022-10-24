В Новосибирске на трамвайной остановке впервые установили павильон

В Новосибирске на трамвайной остановке впервые появился павильон. Фото: «Комфортный регион»

В Новосибирске на трамвайной остановке впервые появился павильон. Он находится на остановке «Гипроуголь» на улице Трикотажной.

— В ближайшие дни его должны привести в порядок: очистить стекла, восстановить дорожное покрытие, поставить урны, — сообщает телеграм-канал «Комфортный регион».

Планируется, что в ближайшее время в Новосибирске появятся еще 16 таких же павильонов. Из городского бюджета на такие остановки собираются потратить 2, 8 миллиона рублей.

Напомним, в Новосибирске также объявили аукцион на закупку обычных транспортных остановок до 15 декабря. По одному новому павильону установят на остановках «НИИТО», «Улица Селезнева» и «Магазин «Золотая Нива». На остановке «Общежитие» на улице Богдана Хмельницкого появятся два павильона. Подрядчик должен будет выполнить все работы за 2, 3 миллиона рублей.

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