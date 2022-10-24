В Новосибирске охранники вывели из секс-шопа мужчину: он мешал продавцам работать

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

21 октября в 1.02 в кальянной в Центральном районе была нажата тревожная кнопка. Прибывших бойцов ГБР администратор попросила вывести из заведения пьяного посетителя, который мешал работать. Хулиган, увидев приближающихся к нему «гвардейцев», сам стремительно бросился из помещения на улицу, теряя по дороге личные вещи - сумку и шапку, выпавшие из рюкзака. Бойцы ГБР передали его имущество сотрудникам Центрального отдела полиции.

В этот же день в 16.51 бойцы ГБР-11 ГВАРДИИ в супермаркете на улице Комсомольской задержали мужчину и женщину, пытавшихся похитить сковороду стоимостью 699 рублей. Пойманные с поличным воришки рассчитались за украденное и были отпущены.

22 октября в 15.52 парень и девушка попытались похитить из магазина цифровой и бытовой техники в Октябрьском районе кофеварку стоимостью около 13 000 рублей, но были задержаны. Бойцы ГБР-9 передали их для дальнейшего разбирательства полицейским.

22 октября в 17.05 бойцы ГБР-79, вызванные тревожной кнопкой в ателье на улице Одоевского, задержали агрессивную женщину, которая ворвалась в швейный цех и мешала работать. Задержанная была передана в Первомайский отдел полиции.

23 октября в 0.20 охранник магазина «Активный отдых» на улице Ватутина заметил, как группа подростков из пяти человек толкает и пытается куда-то укатить стоящий возле здания колесный трейлер, поэтому нажал тревожную кнопку и вызвал ГБР. Когда «гвардейцы» подъехали, дети бросились врассыпную, оставив трейлер на месте.

Нетрезвый мужчина, из-за которого группа быстрого реагирования ГВАРДИИ была вызвана 23 октября в 17.36 в секс-шоп на проспекте К. Маркса, категорически отказывался покидать охраняемый объект. Он не совершал в магазине никаких покупок, а внимательно рассматривал товары и мешал продавцам работать. «Гвардейцы» выпроводили его на улицу принудительно.