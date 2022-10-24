В Новосибирске создатели «Лунтика» засудили продавцов воздушных шаров на 80 тысяч рублей

Анимационная студия увидела своих персонажей на сайте продавцов воздушных шаров Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Сибирячка заплатит крупный штраф за картинки с «Лунтиком» и «Барбоскиными» на сайте продажи воздушных шаров. Решение по иску опубликовал Октябрьский районный суд.

Анимационная студия «Мельница» подала иск к новосибирской предпринимательнице и компании по продаже воздушных шаров. Истцы установили, что на сайте компании незаконно использовали рисунки из анимационного сериала «Барбоскины». Речь о Малыше, Дружке, Гене, Лизе, Розе. Также на сайте использовали персонажей из мультика «Лунтик и его друзья». Был замечен сам Лунтик, а еще Мила и Кузя.

– Нарушение выразилось в использовании вышеуказанных объектов интеллектуальной деятельности путем размещения изображений, а также предложения продажи товаров на интернет-сайте. Взыскать с Кедровской Д. И. в пользу ООО «Студия анимационного кино «Мельница» компенсацию в размере 80 тысяч рублей за нарушение исключительных авторских прав, - постановил Октябрьский районный суд.

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