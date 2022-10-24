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Общество24 октября 2022 10:30

В Новосибирске создатели «Лунтика» засудили продавцов воздушных шаров на 80 тысяч рублей

Предприниматели незаконно использовали героев популярных мультфильмов
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Анимационная студия увидела своих персонажей на сайте продавцов воздушных шаров

Анимационная студия увидела своих персонажей на сайте продавцов воздушных шаров

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Сибирячка заплатит крупный штраф за картинки с «Лунтиком» и «Барбоскиными» на сайте продажи воздушных шаров. Решение по иску опубликовал Октябрьский районный суд.

Анимационная студия «Мельница» подала иск к новосибирской предпринимательнице и компании по продаже воздушных шаров. Истцы установили, что на сайте компании незаконно использовали рисунки из анимационного сериала «Барбоскины». Речь о Малыше, Дружке, Гене, Лизе, Розе. Также на сайте использовали персонажей из мультика «Лунтик и его друзья». Был замечен сам Лунтик, а еще Мила и Кузя.

– Нарушение выразилось в использовании вышеуказанных объектов интеллектуальной деятельности путем размещения изображений, а также предложения продажи товаров на интернет-сайте. Взыскать с Кедровской Д. И. в пользу ООО «Студия анимационного кино «Мельница» компенсацию в размере 80 тысяч рублей за нарушение исключительных авторских прав, - постановил Октябрьский районный суд.

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