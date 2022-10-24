Непогода придет в четверг, 27 октября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирск идет циклон с сильным ветром и осадками в виде дождя и снега. О непогоде предупредили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— Во вторник, 25 октября, ночью похолодает до -2…-4 градусов, днем ожидается — +3…+5 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В среду, 26 октября, ночью — -2…-4 градуса. Днем потеплеет до +5…+7 градусов. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. В четверг, 27 октября, ночью ожидается 0…+2 градуса, местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +5…+7 градусов. Местами также пройдет небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду, — рассказали синоптики.

В регионе также будет бушевать непогода. В среднем по области будет холоднее, чем в столице Сибири, местами столбики термометров опустятся до -11 градусов ночью. Из осадков: дождь, снег и дождь с мокрым снегом. Ветер будет достигать скорости до 18 метров в секунду.

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