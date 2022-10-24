«Кого завалить, чтобы транспорт ездил?»: В Новосибирске вынесли приговор дебоширу, напавшему с пистолетом на кондуктора

Хулиган полчаса ждал троллейбус и накинулся на кондуктора Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске 29-летний сварщик попал в колонию за угрозы убийством кондуктору. Скандал случился днем 4 ноября 2020 года в салоне троллейбуса №4.

Подсудимый сообщил, что в тот день ему позвонили с работы и попросили срочно приехать. Он пришел на остановку общественного транспорта и ждал троллейбус № 26. Ждать пришлось более получаса, мужчина сильно замерз. В итоге не дождался и сел в троллейбус № 4. Там он накинулся с вопросами на кондуктора.

– На остановке «Училище» зашел молодой мужчина, остановился на ступеньках и стал грубо разговаривать с кондуктором. Затем достал из кармана куртки черный пистолет, приставил к голове кондуктора и сказал: «Кого нужно завалить, чтобы лучше ходил транспорт?», – рассказал пассажир троллейбуса. – Мужчина продолжил кричать, хамить, материться на весь троллейбус. Я подскочил к мужчине, выбил у него из рук пистолет и загнул руки за спину. На помощь подоспел другой пассажир – вдвоем удерживали дебошира до приезда полиции.

Полицейские изъяли у новосибирца пневматический пистолет Stalker и возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением насилия в общественном транспорте. Пассажиром, который спас кондуктора, оказался водитель троллейбуса, бывший десантник ВДВ. Вместе с женой он ехал по делам и не смог пройти мимо.

Подсудимый был ранее судим за кражи в крупном размере, имеет на иждивении двух детей и помогает брату с инвалидностью.

–Подсудимый оправдывался, что хотел только напугать кондуктора, но суд признал его показания недостоверными. В связи с рецидивом, суд назначил ему 1 год и 8 месяцев в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Надежда Ракова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber