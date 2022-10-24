Трое парней в масках ограбили два магазина под Новосибирском

В Новосибирской области банда парней в масках грабит суперпермаркеты. Фото: Кадр из видео\"Инцидент Новосибирск"
В Новосибирской области банда парней в масках грабит супермаркеты. По словам очевидцев, длится это уже на протяжении года. Последние два ограбления попали на запись камеры видеонаблюдения.
— На протяжении года эти люди грабят магазины в посёлках Пашино, Мочище, Красный яр и никто не может их поймать. Сегодня ночью ограбили два магазина в Пашино и Красном Яре, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
На кадрах с камеры наблюдения видно, что грабители уже по привычной схеме проходят между прилавками с большими мешками, и сбрасывают туда товар.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер