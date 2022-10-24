Трое парней в масках ограбили два магазина под Новосибирском

В Новосибирской области банда парней в масках грабит суперпермаркеты. Фото: Кадр из видео\"Инцидент Новосибирск"

В Новосибирской области банда парней в масках грабит супермаркеты. По словам очевидцев, длится это уже на протяжении года. Последние два ограбления попали на запись камеры видеонаблюдения.

— На протяжении года эти люди грабят магазины в посёлках Пашино, Мочище, Красный яр и никто не может их поймать. Сегодня ночью ограбили два магазина в Пашино и Красном Яре, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

На кадрах с камеры наблюдения видно, что грабители уже по привычной схеме проходят между прилавками с большими мешками, и сбрасывают туда товар.

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