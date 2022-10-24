«Пошла гулять и пропала»: в Новосибирской области ищут 13-летнюю школьницу

Даша ушла гулять и не вернулась. Фото: предоставлено Натальей

В понедельник, 24 октября, стало известно о пропаже 13-летней Дарьи Носковой. Об этом КП-Новосибирск рассказала тетя школьницы по имени Наталья.

Даша пропала в поселке Мошково Новосибирской области.

− Вчера ушла на улицу, и до сих пор никаких новостей. Телефон отключен, − поделилась подробностями с КП-Новосибирск Наталья. – По словам брата, Даша пошла гулять. Папа ее утверждает, что конфликтов в семье не было.

Приметы школьницы: зимняя куртка цвета хаки, светло-зеленая шапка, черные штаны и кроссовки.

Уважаемые читатели, если вы знаете что-либо о местонахождении Дарьи Носковой, пожалуйста, позвоните по телефону: 8-953-889-35-60.

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