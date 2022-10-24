В Новосибирске на перекрестке Ленина и Комсомольского проспекта ограничили движение транспорта

Ограничения действуют по 25 октября.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Временные ограничения движения транспорта ввели на перекрестке улицы Ленина и Комсомольского проспекта. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Речь идет об участке в районе жилого дома по адресу Ленина, 29. Дорожники закрыли для проезда Комсомольский проспект, а также сузили улицу Ленина на шесть метров.
Ограничения действуют по 25 октября 2022 года.
− Причины в проведении ООО «НТСК» устранения просадки дорожного полотна, − объяснили в мэрии.
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