В Новосибирской области устраняют последствия мощного урагана

Аварийные службы оперативно устраняли последствия непогоды. Фото: АО «РЭС»

Мощный ураган в Новосибирской области 23 октября доставил много неприятностей. Так, без света оставались жители более чем семи тысяч домов. Специалисты рассказали, как устраняли последствия непогоды.

Как сообщили на сайте АО «Региональные электрические сети», последствия урагана ликвидировали в общей сложности 305 человек и 106 единиц техники.

− Уже к 14:30 23 октября вернули электроснабжение в 29 населенных пунктов, к 17:00 − еще в 18 населенных пунктов, на 18:03 подключено еще 3000 человек, а к 23:13 были полностью подключены все потребители, − отметили представители АО «РЭС».

Работы продолжались до глубокой ночи. Электромонтеры разбирали упавшие деревья и ремонтировали поврежденные линии электропередачи. Технологические нарушения планируют устранить до конца сегодняшнего дня.

На оперативном совещании в понедельник, 24 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников высоко оценил работу аварийных служб.

− В течение первого дня практически полностью ликвидированы последствия масштабных повреждений из-за штормового ветра на электросетях разных уровней напряжения, − подчеркнул глава региона.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области 106 рабочих бригад вернули подачу электричества после урагана.

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