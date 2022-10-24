Сибиряку, стащившему на вокзале сумку с электроинструментами, светит 5 лет тюрьмы

Сибиряку, стащившему на вокзале сумку с электроинструментами и банковскими картами, светит 5 лет тюрьмы. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на перроне станции Новосибирск – Главный у 28-летнего парня стащили сумку. Он обратился к сотрудникам транспортной полиции. Ущерб превысил 12 тысяч рублей. Об этом сообщает УТ МВД СФО.

– Полицейские установили и задержали злоумышленника. Оказался им 43-летний житель Новосибирской области. Ранее он был неоднократно судим. По словам подозреваемого, он приехал в Новосибирск из Тогучина. На перроне заметил сумку, рядом с которой не было никого. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина забрал ее себе и покинул перрон, – уточнили подробности в транспортной полиции.

Вор отошел к забору, открыл сумку и осмотрел «добычу». Оттуда он забрал электроинструменты и банковские карточки. Остальное оставил рядом с забором. Затем пошел в продуктовый магазин и отоварился там на ворованную карточку.

В отношении сибиряка, позарившегося на чужие вещи, возбудили дело за кражу с причинением значительного ущерба. Ему теперь светит срок до 5 лет лишения свободы.

В транспортной полиции призвали пассажиров быть внимательнее. Надо следить за вещами, не оставлять их без присмотра, чтобы не проворонить имущество.

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