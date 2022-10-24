Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 октября 2022 8:04

Микроавтобус протаранил грузовой автомобиль в Ленинском районе Новосибирска

На место ДТП прибыли медики и пожарные
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске микроавтобус врезался в грузовой автомобиль. Фото: АСТ-54

В Новосибирске микроавтобус врезался в грузовой автомобиль. Фото: АСТ-54

В Новосибирске микроавтобус врезался в грузовой автомобиль. Авария произошла в понедельник, 24 октября, на улице Большой в Ленинском районе.

Микроавтобус протаранил большегруз перед домом №528а, сообщили в группе «АСТ-54».

− На месте аварии присутствует бригада медиков, − рассказали очевидцы.

Также на место ДТП прибыла пожарная машина. О пострадавших ничего не сообщается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber