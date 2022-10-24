Микроавтобус протаранил грузовой автомобиль в Ленинском районе Новосибирска

В Новосибирске микроавтобус врезался в грузовой автомобиль. Фото: АСТ-54

В Новосибирске микроавтобус врезался в грузовой автомобиль. Авария произошла в понедельник, 24 октября, на улице Большой в Ленинском районе.

Микроавтобус протаранил большегруз перед домом №528а, сообщили в группе «АСТ-54».

− На месте аварии присутствует бригада медиков, − рассказали очевидцы.

Также на место ДТП прибыла пожарная машина. О пострадавших ничего не сообщается.

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