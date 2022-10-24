В Новосибирской области 106 рабочих бригад вернули подачу электричества после урагана

106 бригад работали над восстановлением электричества в регионе. Фото: АО "РЭС".

В понедельник, 24 октября, на оперативном совещании члены правительства региона, главы районов, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципалитетов, профильных министерств и ведомств доложили губернатору Новосибирской области Андрею Травникову об устранении последствий мощного урагана 22 и 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Практически во всех районах специалисты восстановили подачу электроэнергии еще 23 октября. Аварийные бригады «Региональных электрических сетей» разбирали упавшие ветви и деревья, ремонтировали линии электропередачи, чинили оборванные провода и сорванные изоляторы. Для того, чтобы оперативно устранить последствия ЧП, к работе были привлечены 106 бригад.

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что пик отключений зафиксировали днем в воскресенье, с 12 до 13 часов. На утро понедельника, 24 октября, без электроэнергии оставался один удалённый населённый пункт в Северном районе. Сейчас там работают специалисты.

– Если несколько лет назад я высказывал претензии, что в ситуации массовых отключений бригады доезжают до места устранения аварий в течение нескольких дней, то вчера в течение первого дня практически полностью ликвидированы последствия масштабных повреждений, – прокомментировал работу электриков губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Также в пресс-службе отметили, что снесенную ветром часть кровли общежития на Станционной, 8 отремонтируют из средств резервного фонда правительства Новосибирской области.

В настоящее время восстанавливают поврежденные ураганом кровли детсадов и школ в Новосибирском и Черепановском районах, общежития Маслянинского аграрного лицея. Андрей Травников добавил, что ремонт должны завершить в кратчайшие сроки.

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