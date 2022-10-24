Ранее судимый житель Новосибирской области избил свою сожительницу во время ссоры

В Карасукском районе мужчина жестоко избил свою сожительницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Карасукском районе мужчина жестоко избил свою сожительницу. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В воскресенье, 23 октября, в больницу поступила 33-летняя женщина. У нее диагностировали травму живота и разрыв селезенки. Работники медучреждения передали информацию в полицию.

Спустя некоторое время стражи правопорядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний ранее судимый сожитель пострадавшей.

Мужчина признался, что между ним и его избранницей произошла ссора. В ходе выяснения отношений сибиряк избил женщину.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 УК РФ − «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске 41-летний сын жестоко избил пожилую мать.

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